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"لحظة التَّجهيز والتَّفجير".. القسَّام تبثُّ مشاهد استهداف لـ "ميركافا" في جباليا (فيديو)

08 نوفمبر 2024 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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"لحظة التَّجهيز والتَّفجير".. القسَّام تبثُّ مشاهد استهداف لـ "ميركافا" في جباليا (فيديو )
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 399 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أبرز العمليات، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند للاحتلال بقذيفة "تاندوم" قرب مسجد الأمين محمد شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، بثت القسام، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت القسام مشاهد قالت إنها لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط منطقة الخزندار بمدينة غزة شمالي القطاع.

وتضمنت المشاهد تجهيز مقاتلي القسام لعبوة “شواظ” شديدة الانفجار وإخفائها في طريق بالمنطقة.

وظهرت في بداية المشهد جرافة إسرائيلية تجر آلية إسرائيلية سبق أن دمرتها المقاومة، وخلفهما دبابة إسرائيلية للحماية، ليقوم مقاتلو القسام بتفجير العبوة في الدبابة فور عبورها فوق العبوة.

وفي سياق متصل، أعلنت القسام إيقاع آلية إسرائيلية في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، وأكدت إيقاع إصابات بين طاقهما.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي المدمر، جوًّا وبرًّا وبحرًا، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف مستوطنات إسرائيلية.

#القسام #جباليا

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