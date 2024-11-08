"القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة" تستهدف قاعدةً "نيفاتيم" (الإسرائيليَّة) وتسقط طائرة أمريكيَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الجمعة، عن مهاجمة قاعدة جوية (إسرائيلية) في منطقة النقب جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، إلى جانب إسقاط طائرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 ريبر في الأجواء اليمنية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية، يحيى السريع، "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف في بيان، أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2"، مشددًا على أن الصاروخ وصل إلى هدفه في الأراضي المحتلة.

وفي السياق، كشف سريع عن إسقاط طائرة أمريكية من نوع "إم.كيو-9" (MQ_9) أثناء "قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة".

وبذلك، يرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي أسقطتها الحوثيون من الطراز المشار إليه، إلى 12 عشرة طائرة منذ بدء عملياتهم العسكرية المناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة العام الماضي، وفقا للبيان.

وشدد سريع، على استمرار الجماعة اليمنية "في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية"، موضحًا أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".