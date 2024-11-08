فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غالانت يكشف كواليس رفض نتنياهو عقد صفقة تبادل الأسرى بغزَّة

"القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة" تستهدف قاعدةً "نيفاتيم" (الإسرائيليَّة) وتسقط طائرة أمريكيَّة

أزمة دبلوماسيَّة بين فرنسا و(إسرائيل) في جبل الزَّيتون بالقدس... ماذا حدث؟

كتائبُ القسّام توقع آليةً صهيونية بكمين "العبوات النّاسفة" في جنين

"لإقامة مستوطنة جديدة".. مستوطنون ينصبون "كرفانًا" على أراضي جالود جنوب نابلس

الإبادة في يومها الـ 399.. عائلةٌ كاملة مُسحت من السّجل المدني في غزّة ومجزرةٌ دامية في جباليا

أيرلندا تعتزم الانضمام لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد (إسرائيل)

كيف أثّرت صورايخ حزب الله على مستوطنات شمال فلسطين المُحتلّة؟ خبير عسكري يُجيب

حماس تدعو شعبنا في الضّفة لمواصلة وتكثيف الحراك لإسناد غزَّة ونصرة الأسرى

المُقاومة العراقيّة تُهاجم هدفًا "عسكريًا" شمال الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

"القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة" تستهدف قاعدةً "نيفاتيم" (الإسرائيليَّة) وتسقط طائرة أمريكيَّة

08 نوفمبر 2024 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
...
"القوات المسلحة اليمنية" تستهداف قاعدة "نيفاتيم" (الإسرائيلية) وتسقط طائرة أمريكية
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الجمعة، عن مهاجمة قاعدة جوية (إسرائيلية) في منطقة النقب جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، إلى جانب إسقاط طائرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 ريبر في الأجواء اليمنية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية، يحيى السريع، "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف في بيان، أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2"، مشددًا على أن الصاروخ وصل إلى هدفه في الأراضي المحتلة.

وفي السياق، كشف سريع عن إسقاط طائرة أمريكية من نوع "إم.كيو-9" (MQ_9) أثناء "قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة".

وبذلك، يرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي أسقطتها الحوثيون من الطراز المشار إليه، إلى 12 عشرة طائرة منذ بدء عملياتهم العسكرية المناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة العام الماضي، وفقا للبيان.

وشدد سريع، على استمرار الجماعة اليمنية "في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية"، موضحًا  أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".

 

#غزة #اليمن #لبنان #الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة