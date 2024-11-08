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كتائبُ القسّام توقع آليةً صهيونية بكمين "العبوات النّاسفة" في جنين

08 نوفمبر 2024 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنّها نفّذت كمينًا محكمًا في الحي الشرقي بمدينة جنين في الضفة الغربية، محققةً إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن " مجاهديها تمكنوا من إيقاع آلية صهيونية في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي بمدينة جنين في الضفة الغربية تمام الساعة 00:15 من فجر يوم أمس الخميس"، مؤكدةً أنهم أوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال.

خلال اليومين الماضيين، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية، وسط عملية تدمير واسعة للبنية التحتية والشوارع، واشتباكات مسلحة مع مقاومين في المخيم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين عند شارع الناصرة في مدينة جنين تخللها تفجير عبوات ناسفة، كما اندلعت اشتباكات عنيفة على دوار الشهداء في قرية الشهداء جنوب جنين.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوة من جيش الاحتلال، واستهدفتها بالعبوات الناسفة أثناء مرورها بقرية مثلث الشهداء، وأطلقت النار عليها قرب مدخل قرية كفر دان غرب جنين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #الحرب على غزة #عبوات ناسفة #اقتحام جنين #طوفان الأقصى

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