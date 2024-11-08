"لإقامة مستوطنة جديدة".. مستوطنون ينصبون "كرفانًا" على أراضي جالود جنوب نابلس

نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، "كرفانًا" على أراضي جبل النجمة في قرية جالود، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين نصبوا "كرفانا" على الجبل، بهدف الاستيلاء على المنطقة لإقامة مستوطنة جديدة، وتوسعة المستوطنات المجاورة.

والأحد الماضي، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) نفذت 1130 اعتداء، فيما نفذ مستوطنون 360 اعتداء".

وبينت الهيئة أن من تلك الاعتداءات 307 وقعت في محافظة نابلس، و280 في الخليل، و179 في القدس.

و تراوحت الاعتداءات بين "هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز"، وفق البيان.

وبحسب البيان، "تسببت اعتداءات المستوطنين باقتلاع 1401 شجرة، منها 1339 شجرة زيتون".

وتوزعت الاعتداءات على الأشجار "باقتلاع 740 شجرة في الخليل و193 في نابلس و178 في رام الله و160 في بيت لحم و100 في سلفيت و30 في قلقيلية".

كما استولت السلطات الإسرائيلية خلال أكتوبر الماضي على "84 دونما من أراضي المواطنين (الفلسطينيين) في محافظات القدس وجنين وسلفيت، من خلال 3 أوامر عسكرية"، وفق الهيئة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال أكتوبر المنصرم "34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا و6 غير مأهولة و19 منشأة زراعية وغيرها" بحسب بيان الهيئة الحكومية.

المصدر / وكالات