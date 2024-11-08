فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيف أثّرت صورايخ حزب الله على مستوطنات شمال فلسطين المُحتلّة؟ خبير عسكري يُجيب

المُقاومة العراقيّة تُهاجم هدفًا "عسكريًا" شمال الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

الإبادة في يومها الـ 399.. عائلةٌ كاملة مُسحت من السّجل المدني في غزّة ومجزرةٌ دامية في جباليا

غارةٌ تقلبُ حياةَ الطّفلة المُصابة "سحر "وأسرتها رأسًا على عقب

مدريد ترفض رسو سفينتين للاشتباه بنقلهما أسلحة للاحتلال

ترامب ينوي إنشاء معبد يهودي في المسجد الأقصى!

10 قتلى في صفوف "جيش الاحتلال" والمستوطنين منذ مطلع نوفمبر الجاري!

"فضيحةٌ جديدة" تسريب تسجيلات خاصّة ومقطع فيديو لوزير الحرب المُقال "غالانت"! ماذا جاء فيه؟

"بزعم محاولته الاقتراب من الجنود".. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم شعفاط

شغبٌ "إسرائيلي" وفوضى عارمة عقب الدّوري الأوروبي في "أمستردام".. إليكم تفاصيل القصّة؟ (شاهد)

حماس تدعو شعبنا في الضّفة لمواصلة وتكثيف الحراك لإسناد غزَّة ونصرة الأسرى

08 نوفمبر 2024 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي على أهمية الحراك الجماهيري العالمي لنصرة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة متواصلة منذ أكثر من ثلاثة عشر شهراً.

ودعا مرداوي، اليوم الجمعة،جماهير الضفة لمواصلة وتكثيف الحراك لإسناد غزة ونصرة الأسرى، مشدداً على ضرورة خروج أحرار العالم وخاصة العربي والإسلامي في كل الساحات والميادين، دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية.

 وقال، إن ما يجري بحق أهالي قطاع غزة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة، تستدعي ثورة عارمة على قدر الجريمة التي ترتكب بحقهم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

 وأضاف، أن العالم من مشرقه إلى مغربه بشعوبه ومؤسساته، اليوم أمام اختبار إنساني حقيقي تجاه جريمة التطهير العرقي التي تجري في القطاع.

 وأوضح أن الصمت والتخاذل الذي استمر لأشهر طويلة يجب أن ينتهي وأن يوصل الجميع لنتنياهو وحكومته المتطرفة رسالة واضحة بأن غزة ليست وحيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #إسناد غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة