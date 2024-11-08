حماس تدعو شعبنا في الضّفة لمواصلة وتكثيف الحراك لإسناد غزَّة ونصرة الأسرى

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي على أهمية الحراك الجماهيري العالمي لنصرة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة متواصلة منذ أكثر من ثلاثة عشر شهراً.

ودعا مرداوي، اليوم الجمعة،جماهير الضفة لمواصلة وتكثيف الحراك لإسناد غزة ونصرة الأسرى، مشدداً على ضرورة خروج أحرار العالم وخاصة العربي والإسلامي في كل الساحات والميادين، دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية.

وقال، إن ما يجري بحق أهالي قطاع غزة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة، تستدعي ثورة عارمة على قدر الجريمة التي ترتكب بحقهم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف، أن العالم من مشرقه إلى مغربه بشعوبه ومؤسساته، اليوم أمام اختبار إنساني حقيقي تجاه جريمة التطهير العرقي التي تجري في القطاع.

وأوضح أن الصمت والتخاذل الذي استمر لأشهر طويلة يجب أن ينتهي وأن يوصل الجميع لنتنياهو وحكومته المتطرفة رسالة واضحة بأن غزة ليست وحيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين