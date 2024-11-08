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بالفيديو المُقاومة العراقيّة تُهاجم هدفًا "عسكريًا" شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة

08 نوفمبر 2024 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، مهاجمتها هدفًا عسكريًا "إسرائيليًا" في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة، في بيان لها "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الجمعة، هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأشارت إلى أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت المقاومة العراقية في بلاغ عسكري، إنّها استهدفت هدفين حيويين أحدهما في جنوب الأراضي المحتلة والآخر في حيفا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المقاومة العراقية

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