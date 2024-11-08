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بوتين وترامب يبديان الاستعداد لاستئناف التواصل فيما بينهما

08 نوفمبر 2024 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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بوتين وترامب يبديان الاستعداد لاستئناف التواصل فيما بينهما

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “استعداده لاستئناف التواصل” مع دونالد ترامب، بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الامريكية، موجها إليه التهنئة بذلك. فيما قال ترامب لقناة “إن بي سي” في أول مقابلة تجرى معه منذ فوزه: “أعتقد أننا سنتحدث سويا”.

وقال بوتين خلال منتدى مشيرا الى ترامب مساء أمس الخميس: “إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعد. أود أن انتهز هذه الفرصة لأهنئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة”.

وكان بوتين أعلن قبل الانتخابات الأمريكية أنّه يفضّل رؤية جو بايدن، ثم كامالا هاريس، في البيت الأبيض، معتبرا أنّ سلوكهما بالنسبة إلى موسكو أكثر “قابلية للتوقع” من سلوك ترامب.

لكنّ الرئيس الروسي أبدى في المقابل إعجابه بكيفية تصرف ترامب حين تعرض لمحاولة اغتيال خلال أحد تجمّعاته الانتخابية. وقال “تبيّن أنّه شخص شجاع”.

وأضاف أنّ “الاشخاص يظهرون على حقيقتهم في الظروف الاستثنائية. وفي رأيي أنّه تصرف في شكل سليم وشجاع جدا، كرجل”.

المصدر / وكالات
#ترامب #بوتين #تواصل

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