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"بزعم محاولته الاقتراب من الجنود".. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم شعفاط

08 نوفمبر 2024 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال في مخيم شعفاط في القدس المحتلة، بزعم محاولته الاقتراب من مجموعة من الجنود المتواجدين في المكان.

وأعلنت مصادر عبرية أنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في منطقة مخيم شعفاط، بزعم محاولته الاقتراب بسيارته من مجموعة من الجنود.

وادّعت شرطة الاحتلال أن المركبة رفضت التوقف خلال مطالبتها بذلك، فاطلقت القوة المتواجدة في المكان النار باتجاه السائق.

وأوضح الأهالي انهم سمعوا أصوات الرصاص بشكل كثيف، واغلقت القوات محيط الحادث ومنعت الوصول إليه.

اقتحم جنود الاحتلال، فجر اليوم، مخيم شعفاط شمال القدس، وأطلقوا قنابل الغاز السام بصورة عشوائية، واعتقلوا الشاب عمر الغفاري، وشابا آخر لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت شابة من عائلة غيث من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية دهس #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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