"تخلّلها اشتباكات مُسلّحة".. اقتحامات في نابلس واعتقالات في القدس المُحتلّة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في نابلس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل مخيم بلاطة شرقي المدينة، تمكن المقاومون خلالها من تفجير عبوات ناسفة وإطلاق الرصاص بشكل مباشر صوب آليات عسكرية إسرائيلية.

كما نفّذ المقاومون كمينًا في محيط حارة الزغلول، حيث تم استهدافهم بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص.

وخلفت قوات الاحتلال خراباً ودماراً واسعا في مخيم بلاطة، بعد تدمير شوارع وبنية تحتية ومباني بواسطة الجرافات.

وداهمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد، شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وداهمت أحد المنازل وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام واعتقلت عددًا من المقدسيين وذلك بعد ساعات من اعتقال أربعة مواطنين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة.

كما اقتحم الجنود مخيم شعفاط شمال القدس، وأطلقوا قنابل الغاز السام بصورة عشوائية، واعتقلوا الشاب عمر الغفاري، وشابا آخر لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت شابة من عائلة غيث من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مالك شيحة من بلدة عناتا عند حاجز حزما العسكري، شرق القدس المحتلة، وذلك بعد اعتقال زوجته للضغط عليه لتسليم نفسه، علما أنه جرى الإفراج عن زوجته بعد اعتقاله.

في رام الله، داهمت قوات الاحتلال بلدة بدرس غرب رام الله، وانتشرت في عدد من الشوارع، وعاثت فسادا في ممتلكات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات