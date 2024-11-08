العدوان "الإسرائيلي" على لبنان يدخل اليوم الـ 47 على التّوالي

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 47 على التوالي عدوانه الواسع على لبنان، مخلفًا آلاف الشّهداء والجرحى في عدة مناطق مختلفة في الجنوب وبيروت والضّاحية الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على البلاد إلى 3102 شهداء، و819 13 إصابة.

شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، منها: تبنين، ومجدل سلم، وقبريخا، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 60 مواطنا وجرح 63 آخرين حصيلة العدوان الإسرائيلي على مناطق البقاع أمس الخميس.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الطيران الحربي شنّ فجر اليوم سلسلة غارات على 5 بلدات في صور وبنت جبيل جنوبي البلاد.

وارتقى شهيدان جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق الدوير وانصار، فيما اصيب عدد من المدنيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة زبدين جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن هنالك 3 شهداء ارتقوا و 4 جرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي.

وأمس الخميس، أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 مدنيين، وإصابة 3 عسكريين و4 آخرين من قوات "يونفيل" التابعة للأمم المتحدة، في استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في صيدا جنوب لبنان.

وذكر الجيش اللبناني، في تصريح صحفي، أن مسيرة "إسرائيلية" استهدفت سيارة قرب حاجز للجيش، بالتزامن مع مرور دورية لقوات اليونيفيل في صيدا.

المصدر / فلسطين أون لاين