شغبٌ "إسرائيلي" وفوضى عارمة عقب الدّوري الأوروبي في "أمستردام".. إليكم تفاصيل القصّة؟ (شاهد)

أثار مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم "الإسرائيلي"، منتصف ليل الجمعة، فوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية أمستردام عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع "نادي أياكس أمستردام" الهولندي ضمن الدوري الأوروبي.

وكشفت تقارير صحفية عن إصابة عدد من "الإسرائيليين" في أمستردام إثر قيامهم بتمزيق العلم الفلسطيني وإثارتهم للمشاكل والاعتداء على ممتلكات ومنازل الهولنديين، بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي "تل أبيب الإسرائيلي" في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

وأعلنت خارجية الاحتلال، أن ما يقارب 10 "إسرائيليين" أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين عقب اندلاع اشتباكات مع مناصرين للقضية الفلسطينية، بسبب قيام "الإسرائيليين" بتمزيق علم فلسطين عن منازل المواطنين الشوارع الهولندية.

مشجعون إسرائيليون لفريق كرة القدم "مكابي تل أبيب" في #أمستردام بهولندا يقومون بتمزيق العلم الفلسطيني عن الأبنية مما تسبب بردة فعل غاضبة من مؤيدي فلسطين وتحولت الأمور إلى مواجهات عنيفة وضرب مبرح.#Amsterdam pic.twitter.com/fqmuqzkC1C — جنان سوريا (@jenansyria9) November 8, 2024

وأعلن الاحتلال أنه يستعد لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء "الإسرائيليين"، مضيفا أن البعثة "ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

وذكرت القناة الـ14 العبرية، أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد غدعون ساعر بشأن الحادثة.

وأشارت مصادر عبرية إلى تعطل رقم هاتف الطوارئ الخاص بوزارة الخارجية المخصص لاستقبال اتصالات طلب المساعدة من المشجعين "الإسرائيليين" في أمستردام، ملافتةً إلأى أنه "من الواضح أن المؤيدين لفلسطين أشغلوه بالمكالمات".

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين "الإسرائيليين" بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين.

The Full Story of What Happened in Amsterdam between Maccabi Tel Aviv Fans and Pro-Palestine pic.twitter.com/CiISfUHskj — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 8, 2024

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين "الإسرائيليين"، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل وأشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.



فيما اعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات