شغبٌ "إسرائيلي" وفوضى عارمة عقب الدّوري الأوروبي في "أمستردام".. إليكم تفاصيل القصّة؟ (شاهد)

أثار مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم "الإسرائيلي"، منتصف ليل الجمعة، فوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية أمستردام عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع "نادي أياكس أمستردام" الهولندي ضمن الدوري الأوروبي.

وكشفت تقارير صحفية عن إصابة عدد من "الإسرائيليين" في أمستردام إثر قيامهم بتمزيق العلم الفلسطيني وإثارتهم للمشاكل والاعتداء على ممتلكات ومنازل الهولنديين، بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي "تل أبيب الإسرائيلي" في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

وأعلنت خارجية الاحتلال، أن ما يقارب 10 "إسرائيليين" أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين عقب اندلاع اشتباكات مع مناصرين للقضية الفلسطينية، بسبب قيام "الإسرائيليين" بتمزيق علم فلسطين عن منازل المواطنين الشوارع الهولندية.

وأعلن الاحتلال أنه يستعد لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء "الإسرائيليين"، مضيفا أن البعثة "ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

وذكرت القناة الـ14 العبرية، أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد غدعون ساعر بشأن الحادثة.

وأشارت مصادر عبرية إلى تعطل رقم هاتف الطوارئ الخاص بوزارة الخارجية المخصص لاستقبال اتصالات طلب المساعدة من المشجعين "الإسرائيليين" في أمستردام، ملافتةً إلأى أنه "من الواضح أن المؤيدين لفلسطين أشغلوه بالمكالمات".

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين "الإسرائيليين" بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين.

