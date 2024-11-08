"شغبٌ إسرائيلي عقب الدّوري الأوروبي في "أمستردام" والاحتلال يرسلُ مهمة إنقاذ.. ما تفاصيلُ القصّة؟ (شاهد)

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08 نوفمبر 2024 . الساعة 07:53 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من "الإسرائيليين" بعد تعرضهم لحوادث ضرب ودهس في أمستردام بهولندا، ليلة الجمعة، إثر قيامهم بتمزيق العلم الفلسطيني، بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي "تل أبيب الإسرائيلي" في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

وأعلنت خارجية الاحتلال، أن ما يقارب 10 "إسرائيليين"  أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين عقب اندلاع اشتباكات مع مناصرين للقضية الفلسطينية، بسبب قيام "الإسرائيليين" بتمزيق علم فلسطين عن منازل المواطنين الشوارع الهولندية.

وأعلن الاحتلال أنه يستعد لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء "الإسرائيليين"، مضيفا أن  البعثة "ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

وذكرت القناة الـ14 العبرية، أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد غدعون ساعر بشأن الحادثة.

وأشارت مصادر عبرية إلى تعطل رقم هاتف الطوارئ الخاص بوزارة الخارجية المخصص لاستقبال اتصالات طلب المساعدة من المشجعين "الإسرائيليين" في أمستردام، ملافتةً إلأى أنه "من الواضح أن المؤيدين لفلسطين أشغلوه بالمكالمات".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعي مكابي تل أبيب وهم يتعرضون لضرب وحوادث دهس عقب تمزيقهم الأعلام الفلسطينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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