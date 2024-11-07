وكالات/ فلسطين أون لاين

قبيل انطلاق مبارة "باريس سان جيرمان" وأتليتيكو مدريد" على ملعب "بارك دو برانس" الباريسي، تفاجأ الحضور والإعلام واللاعبون بإقدام أنصار النادي الفرنسي على رفع لافتة عملاقة تعبر تحمل عبارة "فلسطين حرة" والعلم اللبناني.

و حل أتلتيكو مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان ، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو لحظة رفع مجموعة الأولتراس الداعمة لنادي باريس سان جيرمان "تيفو" ضخم ملأ جنبات المدرج الجنوبي المخصص لجماهير النادي الفرنسي، يحمل علم دولة فلسطين في خلفية المسجد الأقصى مع شعار "فلسطين حرة" الممزوج بألوان شعار النادي الباريسي.

وضم "التيفو" أيضًا طفلًا يرتدي ملابس تحمل علم دولة لبنان، في رسالة دعم أخرى إلى لبنان التي دخلت هي الأخرى في حرب ضد إسرائيل، فيما رفعت الجماهير رسالة واضحة أسفل التيفو، كتبت فيها "الحرب داخل الملاعب والسلام في العالم".

عقوبات على النادي

وفي رد فعل أولي، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن تصرفات أنصار النادي "غير مقبولة"، وقال في منشور على منصة إكس إن هذه اللافتة "لم يكن لها مكان في الملعب، وأنّ مثل هذه الرسائل محظورة بموجب لوائح الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا".

وردًا على سؤال عمّا إذا كان سيسعى لفرض عقوبات على النادي الباريسي، قال ريتايو في تصريح إذاعي الخميس "أنا لا أستبعد أي شيء. سأُطالب باريس سان جرمان بتوضيحات".

من جانبه، ذكر نادي باريس سان جرمان في بيان أنّه لم يكن على علم "بأي خطط لعرض مثل تلك اللافتة"، مضيفا أنه "يعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في ملعبه".

يُذكر أنّ المباراة انتهت بخسارة باريس سان جرمان بهدفين مقابل هدف وحيد.

والعام الماضي، غُرِّم نادي "سيلتيك" بمبلغ 17500 يورو (18812 دولارا) بسبب قيام المشجعّين بالتلويح بأعلام فلسطينية خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.

لا يفوت مشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي، الفرصة للإعلان عن اعتقاداتهم وآرائهم تجاه القضايا المحيطة بهم في المجتمع الأوروبي والعالمي بشكل عام.

بينما كان محبو كرة القدم ينتظرون انطلاق مباراة قمة أمس في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد، كان هناك حدث أهم يحدث في مدرجات ملعب المباراة "بارك دي برانس".

رفعت جماهير الفريق الباريسي، لافتة ضخمة، تعلن فيها دعم فلسطين ولبنان؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وحملت اللافتة عبارة "الحرية لفلسطين"، إضافة إلى علمي البلدين.





لافتة دعم عقب طوفان الأقصى

موقف جماهير الفريق العاصمي لم يكن الأول من نوعه تجاه القضية الفلسطينية، فقبل عام، وبالتحديد في الـ25 من أكتوبر عام 2023، أي بعد اندلاع أحداث "طوفان الأقصى"، رفعت جماهير باريس سان جيرمان، العلم الفلسطيني، خلال مباراة فريقها أمام إيه سي ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

دعم الجماهير لفلسطين قبل عامين

وقبل المباراة المذكورة سلفًا بعام كامل، أي يوم 25 من أكتوبر عام 2022، وأثناء مواجهة الفريق الفرنسي مع أحد أندية الاحتلال، لم يمر اللقاء على مشجعي الـ"بي إس جي"، إلا ورفعوا الأعلام الفلسطينية في المدرجات، مع دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب.

وأثناء استراحة بين شوطي اللقاء، ومع بداية الشوط النصف الثاني، رفعت الجماهير لافتة "غزة موجودة، غزة تقاوم، فلسطين حرة".

كما رفعت جماهير الفريق الفرنسي، لافتات داعمة لفلسطين ومناهضة للكيان المحتل في شوارع العاصمة باريس، قبل بداية اللقاء.

المصدر / وكالات