القسَّام تدكُّ آليات الاحتلال وجنوده بـ"العبوات الرعديَّة والكمائن" في جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 398 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، إيقاع قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين بشمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تفجير عبوة "رعدية" في قوة إسرائيلية راجلة بعد دخولها أحد المباني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" أمس الأربعاء في محيط الدوار الغربي "حارة الخزان" في بيت لاهيا شمال القطاع.

من جهتها، أكدت قـــوات الشـــهــيـــد عـمـــر الـقــاســم قصفها مستوطنة "نتيف عتسراه" برشقة صاروخية، وذلك ضمن عملية مشتركة نفذتها مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني.

في غضون ذلك، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند "سُمح بالنشر"، بتعرض مقاتل في كتيبة "نحشون 90"، لواء "كفير"، لإصابة خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وفي ظل عمليات المقاومة المستمرة في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، كما جنوب لبنان، أقرّ قبل يومين قائد "الفيلق الشمالي" في "الجيش" الإسرائيلي سابقاً اللواء احتياط نوعام تيفون، بأنّ "الجيش خسر في هذه الحرب فرقة كاملة".

كذلك، قال تيفون "إن الجيش الإسرائيلي لا يقول الحقيقة، نحن ينقصنا في هذه الحرب 10 آلاف جندي أي فرقة كاملة".