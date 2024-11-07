حماس: الاحتلال النَّازيُّ يواصل ارتكاب المجازر في ظلِّ صمت دوليّ أقرب للتَّواطؤ

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس أن الاحتلال يواصل مجازره بحقّ الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة بالتوازي مع فرض حصار مطبق على الشمال.

وأشارت الحركة، في بيان صحافي، إلى أن آخر المجازر كان القصف الوحشي الذي استهداف مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية (ج) المكتظة بالنازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر عن ارتقاء اثنَي عشر شهيداً، والغارة التي استهدفت منزل عائلة المبحوح بمخيم جباليا، وأدت لارتقاء أكثر من ثلاثين شهيداً من المدنيين العزل، جلهّم من الأطفال والنساء.

واضافت الحركة "جيش الاحتلال النازي يواصل ارتكاب هذه المجازر، التي ترقى إلى عمليات التطهير العرقي، بالتوازي مع حصارٍ مطبق على شمال قطاع غزة، ينتهك فيه القوانين الدولية، في ظل صمت دوليٍّ أقربُ للتواطؤ، وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية".

وطالبت حماس الدول العربية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، والتحرّك العاجل لوقف هذه المجازر والانتهاكات الفظيعة، وتقديم قادة الاحتلال مجرمي الحرب إلى المحاسبة على جرائمهم المتواصلة ضد الإنسانية.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرتين داميتين في قصف منزلًا مكتظ بالسكان ومدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة غزة وشمالها، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدًا وعشرات الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة عدد آخر جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدرسة شحيبر ذكور الشاطئ الإبتدائية (ج) والتي تؤوي نازحين في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ويأوي مخيم الشاطئ آلاف النازحين من مناطق شمال القطاع على ضوء عملية الإبادة والتهجير في جباليا ومحيطها.

وفي شمال قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة دامية، أدت إلى ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة المبحوح خلف مدارس أبو حسين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت صور مروعة لطفلتين تحت الأنقاض جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزل عائلتهما "المبحوح" بالقرب من مدارس أبو حسين في مخيم جباليا، وسط غياب طواقم الإسعاف والدفاع المدني في شمال غزة، حيث ارتُكبت مجزرة أودت بحياة أكثر من ثلاثين شهيدًا وأسفرت عن إصابة وفقدان العشرات تحت الركام.

وأعلن الدفاع المدني بغزة عن وجود مناشدات ونداءات استغاثة بوجود شهداء وجرحى تحت أنقاض منزل لعائلة "المبحوح" في محيط مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وندد الدفاع المدني باستمرار تعطيل الاحتلال الإسرائيلي لعمل الدفاع المدني والطواقم الطبية في شمال القطاع ومنعهم من الاستجابة لنداءات المواطنين في المنازل التي يتم قصفها هناك.

ولليوم الـ 33 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة والنجاة للمواطنين الذي يرفضون النزوح ومغادرة أراضيهم ومنازلهم.