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وزارة الصحة بغزَّة: 6 مجازر "جديدة" ترفع حصيلة حرب الإبادة إلى 43 ألفًا و469 شهيدًا

07 نوفمبر 2024 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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وزارة الصحة بغزَّة: 6 مجازر "جديدة" ترفع حصيلة حرب الإبادة إلى 43 ألفًا و469 شهيدًا
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت الوزارة، في في التقرير الإحصائي اليومي، اليوم الخميس، إن مشافي قطاع غزة استقبلت 78 شهيدًا و214 إصابة، بسبب مجازر الاحتلال خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ونوهت إلى أن حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 398 على التوالي، في قطاع غزة، ارتفعت إلى 43 ألفًا و469 شهيدًا، بالإضافة لـ 102 ألفًا و561 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وجُلّهم من الأطفال والنساء.

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