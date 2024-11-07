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إيرلندا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) قبل نهاية العام

07 نوفمبر 2024 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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محكمة العدل.jpg
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الإيرلندي ميشيل مارتن اليوم الخميس أن إيرلندا تستعد للتدخل في القضية القانونية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) في محكمة العدل الدولية بحلول نهاية العام، والتي تتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في غزة. 

وخلال جلسة نقاشية في مجلس النواب الإيرلندي (الديل)، أشار مارتن إلى أن قرار الحكومة الإيرلندية بالتدخل في القضية تم بعد "تحليل قانوني مفصل ودقيق"، مؤكدًا أن إيرلندا ستتبع نفس الإجراءات القانونية التي اعتمدتها في تدخلها السابق في قضية أوكرانيا ضد روسيا.

وقال مارتن في كلمته أمام النواب: "كما أوضحت الحكومة سابقًا، الهدف من تدخلات الدولة في قضايا من هذا النوع هو الدفاع عن تفسيرنا للقوانين الدولية المعنية. إيرلندا مؤيد قوي لعمل محكمة العدل الدولية وهي ملتزمة تمامًا بالمبادئ القانونية الدولية والمساءلة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم وتعزيز التفسير الصارم لاتفاقية الإبادة الجماعية لضمان حماية المدنيين المحاصرين في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك غزة، وتطبيق أعلى معايير السلوك على جميع المشاركين في النزاعات."

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن العمل جارٍ على إعداد إعلان التدخل الإيرلندي، الذي سيقدم قبل نهاية العام، مشددًا على أن المحكمة الدولية هي التي ستقرر مدى مقبولية هذا الإعلان.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه مجلس النواب الإيرلندي نقاشًا حادًا حول مشروع قانون الأراضي المحتلة، حيث انتقدت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب شين فين، الحكومة لفشلها في تمرير مشروع القانون قبل حل مجلس النواب المقرر غدًا.

#إيرلندا #الاحتلال #محكمة العدل الدولية #جرائم الإبادة

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