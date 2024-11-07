"أشلاء وجثث متناثرة".. مجزرتان "داميتان" في قصف الاحتلال منزلًا ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة وجباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين داميتين في قصف منزلًا مكتظ بالنازحين ومدرسة في مدينة غزة وشمالها.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة عدد آخر جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدرسة شحيبر ذكور الشاطئ الإبتدائية (ج) والتي تؤوي نازحين في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ويأوي مخيم الشاطئ آلاف النازحين من مناطق شمال القطاع على ضوء عملية الإبادة والتهجير في جباليا ومحيطها.

وفي شمال قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة دامية، أدت إلى ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة المبحوح خلف مدارس أبو حسين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.