"أشلاء وجثث عالقة".. مجزرتان "داميتان" في قصف الاحتلال منزلاً ومدرسة بغزَّة وجباليًّا

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين داميتين في قصف منزلًا مكتظ بالسكان ومدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة غزة وشمالها.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة عدد آخر جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدرسة شحيبر ذكور الشاطئ الإبتدائية (ج) والتي تؤوي نازحين في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ويأوي مخيم الشاطئ آلاف النازحين من مناطق شمال القطاع على ضوء عملية الإبادة والتهجير في جباليا ومحيطها.

وفي شمال قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة دامية، أدت إلى ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة المبحوح خلف مدارس أبو حسين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت صور مروعة لطفلتين تحت الأنقاض جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزل عائلتهما "المبحوح" بالقرب من مدارس أبو حسين في مخيم جباليا، وسط غياب طواقم الإسعاف والدفاع المدني في شمال غزة، حيث ارتُكبت مجزرة أودت بحياة أكثر من ثلاثين شهيدًا وأسفرت عن إصابة وفقدان العشرات تحت الركام.

وأعلن الدفاع المدني بغزة عن وجود مناشدات ونداءات استغاثة بوجود شهداء وجرحى تحت أنقاض منزل لعائلة "المبحوح" في محيط مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وندد الدفاع المدني باستمرار تعطيل الاحتلال الإسرائيلي لعمل الدفاع المدني والطواقم الطبية في شمال القطاع ومنعهم من الاستجابة لنداءات المواطنين في المنازل التي يتم قصفها هناك.



