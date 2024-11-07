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كتائبُ القسّام تزفُّ الشهيد المُشتبك حارث محمد عوفي من طولكرم

07 نوفمبر 2024 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، الشهيد المجاهد حارث محمد عوفي أحد مجاهدي كتائب القسام كتيبة طولكرم.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إن الشهيد المجاهد عوفي ارتقى إلى العلا شهيداً مشتبكاً مع قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم طولكرم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، إن مستشفى طولكرم الحكومي استقبل شهيدًا برصاص الاحتلال من مخيم طولكرم للاجئين.

وفجر اليوم، شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة اقتحام واسعة في مدينة ومخيمات طولكرم، تخلّلها اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية وجرافات، مخيم نور شمس للاجئين، شرقي طولكرم، ومخيم طولكرم للاجئين بالمدينة، وسط أعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس.

ودمّرت قوات الاحتلال محلًا تجاريًا خلال العدوان على مخيم نور شمس، فيما قصف طيران الاحتلال المسير موقعًا في مخيم طولكرم، دون وقوع إصابات.

وأكدت كتائب القسام - كتيبة طولكرم، أنّ مجاهدويها برفقة إخوانهم من كافة التشكيلات العسكرية في مخيم طولكرم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الغاصب من أكثر من محور ويفجرون العبوات الناسفة المعدة مسبقاً محققين إصابات وقتلى مباشرة في العدو الصهيوني بشكل مؤكد.

وأعلنت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة ومخيمات طولكرم، "ويمطرون الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص في محور البلاونة".

وقالت الكتيبة، إنّ مقاتليها تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة بالآليات العسكرية المقتحمة لمحاور القتال محيط مخيم طولكرم، لا سيما محور المربعة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اقتحام طولكرم #طوفان الأقصى

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