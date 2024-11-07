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حماس: كمائنُ المقاومة في طولكرم تؤكّد إصرارها على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه

07 نوفمبر 2024 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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أشاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، اليوم الخميس، بالتصدي البطولي لاقتحامات الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيماتها، وبسالة مقاومتها وعلى رأسها كتائب القسام في المواجهة والاشتباك بكل بطولة وثبات.

وقال شديد، إن "إبداع مقاومة طولكرم في عمليات التصدي وتنفيذ الكمائن وإيقاع الجرحى والقتلى في صفوف الاحتلال، يؤكد إصرار شعبنا وإرادة مقاومته في تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه ومجازره في الضفة وغزة".

وشدد على أن الاقتحامات وجرائم الاحتلال ومجازر التدمير المتواصلة في طولكرم، لن تفت في عضد المقاومة، ولن تفلح في كسر إرادة شعبنا في احتضان المقاومة وإسنادها في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة.

وأكد أن اقتحامات الاحتلال في طولكرم والاجتياحات لمناطق الضفة وما يرتكبه فيها من جرائم قتل واعتقالات وهدم، هو مواصلة لإبادته الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.

ودعا شديد كل شباب الضفة إلى مواجهة الاحتلال ومقاومته بكل السبل، وتدفيعه الثمن ورفع كلفة وجوده على أرضنا، والانتقام للجرائم المتواصلة في غزة والضفة وبحق الأسرى والمسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #كمائن المقاومة #العدوان على طولكرم

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