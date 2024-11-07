استطلاع: أغلبية "الإسرائيليين" ضدَّ إقالة نتنياهو لـ "غالانت"

أظهر استطلاع للرأي في (إسرائيل) معارضة حوالي 56% من المشاركين، إقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وأضاف الاستطلاع الذي نشرته القناة الـ(13) العبرية، مساء أمس الأربعاء، على صفحتها، أن غالبية المستطلعين يعتقدون أن غالانت أكثر ملاءمة للمنصب من بديله يسرائيل كاتس.

وفي اليوم التالي لإعلان نتنياهو إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وتعيين الوزير يسرائيل كاتس في هذا المنصب، سألت القناة المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضوه هذه الخطوة، عارض حوالي 56% من المستطلعين هذه الخطوة، وأيدها 31%.

وسألت القناة المشاركين في الاستطلاع عن اعتبارات نتنياهو من وراء هذه الخطوة، وقالت أغلبية كبيرة تبلغ نحو 66% أن ذلك اعتبار سياسي، بينما أجاب 25% فقط بأنه اعتبار لمصالح الدولة.

وقال 60% من أفراد العينة أن غالانت أكثر ملاءمة لمنصب وزير الحرب من يسرائيل كاتس.

وعندما سُئل المشاركون عما إذا كانوا يعتقدون أنه يجب على نتنياهو إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار، أجاب 61% من المستطلعين أنه لا ينبغي فصل الاثنين في الوقت الحالي، مقارنة بـ 22% فقط يقولون إنه ينبغي القيام بمثل هذه الخطوة.

وحول سؤال ما إذا كان يجب على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهار ميارا، أن تأخذ رئيسة الوزراء إلى السجن، أجاب 48% أنها يجب أن تفعل ذلك، مقارنة بـ 37% عارضوا هذه الخطوة.

وفيما يتعلق بـ"قانون السكن"، سؤل المشاركون عما إذا كانوا مع القانون أم ضده، وأجاب 68% بأنهم ضد القانون، بينما أعرب 21% فقط عن تأييدهم له.

سألت القناة المشاركين في الاستطلاع عن "الفضائح الأمنية" في إشارة للتسريبات التي نشرت في الأيام القليلة الماضية، إذا كان نتنياهو بهذه التسريبات يعرض أمن الدولة للخطر، أجاب 52% أن رئيس الوزراء يعرض أمن البلاد للخطر، وأجاب 37% أنه لا يفعل ذلك.



المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين