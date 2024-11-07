مستوطنون يقْتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك ، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية بأن 92 مستوطنًا، و5 عناصر من مخابرات الاحتلال المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، وصلوت جماعية أمام أبوابه، ونفذوا جولات استفزازية، تزامناً مع منع دخول المصلين المسليمن، ونصب الحواجز.

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في باحات الأقصى وعلى بواباته؛ لتأمين حماية المتطرفين المقتحمين، وفرضت تشديدات أمنية بمحيط المسجد وعلى أبوابه، وعرقلت دخول المصلين إليه ومنعت آخرين.

وتشدّد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتفرض قيودًا على المصلين المسلمين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه.





المصدر / فلسطين أون لاين