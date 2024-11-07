فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد وإصابات بعدوان الاحتلال المُتواصل على طولكرم ومُحيّماتها

مجزرة شحيبر: تحقيق يكشف عن قتل جيش الاحتلال 70 فلسطينيًّا في مربع سكني في غزة

11 شهيدًا بقصف الاحتلال على مخيّم جباليا

تحذير أممي: المدنيون في قطاع غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم

الكنيست يُصادق على مشروع قانون "ترحيل عائلات منفّذي العمليات"

"مجازر مُروّعة وشلالُ دم لا يتوقّف".. "الإبادة الجماعيّة" على غزة تدخل يومها الـ 398

"طالبان" بعد سنتين ونصف و"حماس" بعد٤٠٠ يوم !

لاعبو الكرة في غزّة يلجأون للأعمال الحرّة

مع اقتراب الشّتاء.. ملابس "البالة" وجهة سكّان شمال قطاع غزّة

خبير عسْكري: الاحتلال لم يستطعْ تحقيق أي إنجاز رغم قصْفه المُكثّف على لبنان وهذه الأدلّة!

حماية الصحافيين يدين تمديد (إسرائيل) إغلاق مقر شبكة الجزيرة برام الله

07 نوفمبر 2024 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
...
حماية الصحافيين يدين تمديد (إسرائيل) إغلاق مقر شبكة الجزيرة برام الله

أدين مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، تمديد السلطات الإسرائيلية إغلاق مقر شبكة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية، 45 يوما بعد انتهاء فترة الإغلاق الأولى.
وقال مركز حماية في بيان صحفي اليوم الخميس إن قرار التمديد الجديد يأتي في إطار المساعي الإسرائيلية لحجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث وإسكات الأصوات الصحفية وإبادة الرواية الصحفية المهنية التي تغطي الأحداث في الأراضي الفلسطينية، واستبدالها برواية موجهة تخدم مصالح الحكومة الإسرائيلية.
وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مكتب الجزيرة في رام الله، ومصادرة كل الأجهزة والوثائق بالمكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث القناة، وأمرت بإغلاقه 45 يوما بموجب أمر عسكري يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي. كما صادرت السلطات الإسرائيلية تصاريح عمل طاقم الجزيرة في القدس المحتلة في مايو/ أيار الماضي. 
وجدد المركز في بيانه دعوته المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار، والسماح للصحفيين بممارسة عملهم بحرية واستقلالية.
وأمد مركز حماية الصحفيين أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق أساسي لكرامة الإنسان. وبموجب المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، يحق للجميع التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين.
ينص القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، ويؤمن للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إدانة #شبكة الجزيرة #حماية الصحافيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة