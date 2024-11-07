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11 شهيدًا بقصف الاحتلال على مخيّم جباليا

07 نوفمبر 2024 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 6 شهداء في قصف مدفعي استهدف تجمعًا للأهالي بالقرب من دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر طبية بأن 5 شهداء من تل الزعتر في جباليا المحاصرة، وصلوا إلى مستشفى العودة؛ الذي يتعرض للقصف "الإسرائيلي" شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال للشهر الثّاني على التوالي حصاره لشمال قطاع غزة وسط قصف واستهداف جوي ومدفعي ومجازر مستمرة وشلال الدم النازف، في ظل سقوط المنظومة الصحية بشكل كامل.

ووفقًا لآخر تقارير وزارة الصّحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 43,391 شهيدا و102,347مصابين، منذ بدء حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهداء جباليا

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