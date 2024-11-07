الاحتلال يشنّ سلسلة غارات عنيفة على الضّاحية الجنوبية لبيروت

شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن طيران الاحتلال شن 9 غارات على الضاحية الجنوبية"، مستهدفا مناطق حارة حريك بـ 3 غارات، حي الأبيض (شارع ملعب الراية) بغارتين، الليلكي- المريجة غارة واحدة ، المعمورة غارة واحدة، وبرج البراجنة غارة واحدة وغارة على حي الأمريكان.

وأفادت مصادر لبنانبة، بأن الاحتلال شن عدة غارات في محيط مطار بيروت الدولي فجر اليوم، فيما اندلع حريق عقب الغارة التي استهدفت منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وللمرة الأولى منذ بدء العدوان على لبنان، حلق منطاد عسكري "إسرائيلي" في أجواء بعلبك (شرقا) الأربعاء، بالتزامن مع حركة نشطة لطائرات مسيرة في منطقة البقاع، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد نحو 90 لبنانيًا من المدنيين والأطفال والنساء في مجازر ارتكبها طيران الاحتلال في مناطق مختلفة من البقاع والجنوب.

وأشارت وزارة الصّحة اللبنانية إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان "الإسرائيلي" على لبنان إلى 3,050 شهيداً و13,658 جريحاً منذ أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات