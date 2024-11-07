"أسيرٌ محرّر وشقيقُ أسير".. شهيدٌ برصاص الاحتلال في جنين

استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الأربعاء، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عبد الله محمد السعدي متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنا أصيب بثلاث رصاصات في حرش السعادة في جنين، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

والشهيد السعدي هو أسير محرر وشقيق الأسير الصحفي مجاهد السعدي مراسل فضائية فلسطين اليوم في جنين.

وانسحبت قوات الاحتلال من دار القنيري في حرش السعادة، بعد اعتقال الشابين أحمد وزياد اشقاء الشهيد المجاهد أمجد القنيري.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد هرعت إلى مخيم جنين لإخماد حريق اندلع في منزل خلال اقتحام الاحتلال المتواصل للمخيم والمدينة منذ صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم جنين خلال تواجدهما في حي الألمانية بالمدينة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لعدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات الفجر.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين عند شارع الناصرة في مدينة جنين تخللها تفجير عبوات ناسفة، كما اندلعت اشتباكات عنيفة على دوار الشهداء في قرية الشهداء جنوب جنين.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوة من جيش الاحتلال، أثناء مرورها بمدخل بلدة سيلة الحارثية، واستهدفتها بالعبوات الناسفة أثناء مرورها بقرية مثلث الشهداء، وأطلقت النار عليها قرب مدخل قرية كفر دان غرب جنين.

وكان جيش الاحتلال نفذ عمليات اغتيال يوم الثلاثاء، أدت إلى ارتقاء ثمانية فلسطينيين في طوباس وجنين.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال، بإصابة جنديين بجراح خلال اشتباكات مع مقاومين في بلدة قباطية قضاء جنين.

وبارتقاء الشهيد السعدي، ترتفع حصيلة شهداء جنين خلال الساعات الماضية إلى سبعة شهداء، أربعة في قباطية واثنان إثر قصف في منطقة مثلث الشهداء، والشهيد الأخير في حرش السعادة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات