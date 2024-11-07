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"وسط اشْتباكات مُسلّحة".. الاحتلال يقْتحم مدينة طولكرم ومُخيّماتها

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"وسط اشْتباكات مُسلّحة".. الاحتلال يقْتحم مدينة طولكرم ومُخيّماتها

07 نوفمبر 2024 . الساعة 07:53 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحام واسعة في مدينة ومخيمات طولكرم، تخلّلها اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية وجرافات، مخيم نور شمس للاجئين، شرقي طولكرم، ومخيم طولكرم للاجئين بالمدينة، وسط أعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس.

ودمّرت قوات الاحتلال محلًا تجاريًا خلال العدوان على مخيم نور شمس، فيما قصف طيران الاحتلال المسير موقعًا في مخيم طولكرم، دون وقوع إصابات.

وأعلنت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة ومخيمات طولكرم، "ويمطرون الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص في محور البلاونة".

وقالت الكتيبة، إنّ مقاتليها تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة بالآليات العسكرية المقتحمة لمحاور القتال محيط مخيم طولكرم، لا سيما محور المربعة".

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في طولكرم، تعليق الدوام الوجاهي اليوم الخميس في مدينة وضواحي طولكرم؛ "على أن يبقى الدوام في بقية المناطق وجاهي ضمن برنامج طوارئ بمن حضر من المعلمين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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