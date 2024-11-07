شهيد وإصابات بعدوان الاحتلال المُتواصل على طولكرم ومُحيّماتها

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على مدينة ومخيمات طولكرم، منذ فجر اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، إن مستشفى طولكرم الحكومي استقبل شهيدًا برصاص الاحتلال من مخيم طولكرم للاجئين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب حارث محمد عوفي، ارتقى شهيدًا متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، اليوم، في طولكرم.

وأعلنت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن طواقمها الطبية في طولكرم نقلت شهيدًا يبلغ من العمر (22 عامًا) من داخل مخيّم طولكرم إلى المستشفى بالمدينة.

وذكرت مصادر صحفية أن الاحتلال أطلق الرصاص تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون)، ما أدى لإصابته في الرأس بمخيم طولكرم، فيما منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأطلقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال النار بشكل مكثف باتجاه الشبان في المخيم.

وفجر اليوم، شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة اقتحام واسعة في مدينة ومخيمات طولكرم، تخلّلها اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية وجرافات، مخيم نور شمس للاجئين، شرقي طولكرم، ومخيم طولكرم للاجئين بالمدينة، وسط أعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس.

ودمّرت قوات الاحتلال محلًا تجاريًا خلال العدوان على مخيم نور شمس، فيما قصف طيران الاحتلال المسير موقعًا في مخيم طولكرم، دون وقوع إصابات.

وأكدت كتائب القسام - كتيبة طولكرم، أنّ مجاهدويها برفقة إخوانهم من كافة التشكيلات العسكرية في مخيم طولكرم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الغاصب من أكثر من محور ويفجرون العبوات الناسفة المعدة مسبقاً محققين إصابات وقتلى مباشرة في العدو الصهيوني بشكل مؤكد.

وأعلنت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة ومخيمات طولكرم، "ويمطرون الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص في محور البلاونة".

وقالت الكتيبة، إنّ مقاتليها تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة بالآليات العسكرية المقتحمة لمحاور القتال محيط مخيم طولكرم، لا سيما محور المربعة".

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في طولكرم، تعليق الدوام الوجاهي اليوم الخميس في مدينة وضواحي طولكرم؛ "على أن يبقى الدوام في بقية المناطق وجاهي ضمن برنامج طوارئ بمن حضر من المعلمين".

المصدر / فلسطين أون لاين