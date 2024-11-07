الاحتلال يعترفُ بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بمعارك غزّة ولبنان

أقرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بجراح خطيرة، خلال التوغل والعدوان العسكري البري في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل الجندي أرئيل سوسنوف، من كتيبة "الهندسة 605"، إثر إصابته في معارك لبنان، كما أصيب مقاتل من لواء "كفير" بجروح خطيرة في معارك شمال غزة.

ووفقًا لاعترافات "جيش الاحتلال" فقد ارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال، منذ مطلع شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، إلى 10 في مختلف الجبهات؛ بينهم 4 في معارك غزة، 3 في لبنان، و2 حالة انتحار، ومستوطن وعامل أجنبي بسبب صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي أكتوبر الماضي، اعترف الاحتلال بمقتل 87 "إسرائيليًا"، منهم 64 ضابطًا وجنديًا وعنصرًا أمنيًا و23 مستوطنًا، "في مختلف جبهات القتال.

المصدر / فلسطين أون لاين