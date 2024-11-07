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"مجازر مُتواصلة وشلال دم لا يتوقّف".. "الإبادة الجماعيّة" على غزة تدخل يومها الـ 398

07 نوفمبر 2024 . الساعة 07:05 بتوقيت القدس
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دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 398 على التوالي، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتّهجير، ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ووفقًا لآخر تقارير وزارة الصّحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 43,391 شهيدا و102,347مصابين.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، واصل الاحتلال حصاره لشمال قطاع غزة وسط قصف واستهداف جوي ومدفعي ومجازر مستمرة وشلال الدم النازف، في ظل سقوط المنظومة الصحية بشكل كامل.

وارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون فيما لا يزال عدد من المفقودين جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "العاصي" في مشروع بيت لاهيا.

وأطلقت طائرات كواد كابتر النار تجاه حيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل غزة.

في المحافظة الوسطى، أطلقت  آليات الاحتلال النار بكثافة شرق مخيم البريج وعلى شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

في خانيونس، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الفخاري بمدينة خان يونس، فيما شنّ الطيران الحربي غارةً على المنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة.

في رفح، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق وسط وشرقي مدينة رفح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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