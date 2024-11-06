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بالفيديو مشاهد لانقلاب دبابة للاحتلال خلال انسحابها من مارون الراس (فيديو)

06 نوفمبر 2024 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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مشاهد لانقلاب دبابة للاحتلال خلال انسحابها من مارون الراس (فيديو)
وكالات/ فلسطين أون لاين

تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لقطات لانقلاب دبابة تابعة للاحتلال، خلال سيرها مع رتل من الدبابات في جنوب لبنان.

وتظهر اللقطات لحظة انحراف الدبابة عن طريق سيرها، إلى مكان منخفض وانقلابها بشكل سريع، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الحادث نتج عنه إصابة أحد الجنود.

وأوضحت هيئة البث العبرية، "كان" إن الدبابة كانت ضمن رتل يتبع اللواء 188، في طريق انسحاب من مارون الراس، باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948، وتعرضت لحادث انقلاب.

وأعلن الحزب، ‏استهداف مجاهديها ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.‏

كما استهدف مقاتلو الحزب تجمعًا لقوات ‏الاحتلال في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.‏

وأعلن الحزب استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال في ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية، ومصنع للمواد المتفجرة جنوب حيفا بصواريخ نوعية.

وتصدى مقاتلو الحزب لتجمع عدد من الجنود عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

#حزب الله #لبنان #انقلاب دبابة

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