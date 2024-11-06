عملية "دهس" قرب ترمسعيا: إصابة مستوطنين اثنين وإطلاق النار على المنفذ

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب مستوطنان بجراح جراء عملية دهس عند مدخل مستوطنة "شيلو" قرب بلدة ترمسعيا بالضفة، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ ولم تعرف طبيعة إصابته؛ بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وزعمت تقارير إسرائيلية، أن "مخربًا" حاول تنفيذ عملية دهس، ثم خرج من مركبته وحاول طعن قبل أن يتم إطلاق النار عليه من قبل مستوطن مسلح.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلالوالمستوطنين، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.