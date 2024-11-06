عملية "دهس" قرب ترمسعيا: إصابة إسرائيليين وإطلاق النار على المنفذ

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب "إسرائيليان" بجراح جراء عملية دهس عند مدخل مستوطنة "شيلو" قرب بلدة ترمسعيا بالضفة، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ ولم تعرف طبيعة إصابته؛ بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وزعمت تقارير إسرائيلية، أن "مخربا" حاول تنفيذ عملية دهس، ثم خرج من مركبته وحاول طعن قبل أن يتم إطلاق النار عليه من قبل مستوطن مسلح.

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، أنه تلقى بلاغًا عن عملية دهس عند مدخل مستوطنة "شيلو"، وقد جرى "تحييد مخرب".

وذكرت "نجمة داود الحمراء"، أن طواقمها قدمت العلاجات لمصابين جراء عملية دهس في مفرق "شيلو"، وقد وصفت حالتهما بالطفيفة وكانا بوعيهما، بالإضافة إلى التعامل مع حالات هلع بالمكان.