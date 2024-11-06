رابط الدعم الفني للمدارس الافتراضية في فلسطين

غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نظام دعم فني جديد لمساعدة طلاب المدارس الافتراضية في حل جميع المشكلات التقنية التي قد يواجهونها.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل تجربة التعلم عن بعد عبر الإنترنت وحل المشكلات وتوفير بيئة تعليمية مستقرة.

كيف تستفيد من الدعم الفني؟

للاستفادة من هذا الدعم، يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى النظام وإدخال بياناته الشخصية بدقة، بما في ذلك رقم الهوية وتاريخ الميلاد. هذه البيانات ضرورية لتحديد المشكلة وتوفير الحل المناسب.

خطوات حل المشكلة:

* الوصول إلى نظام الدعم الفني من خلال الرابط المخصص، اضغط هنا

* ملء الاستمارة الإلكترونية بكل التفاصيل.

* سيتولى فريق الدعم الفني المتخصص دراسة المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

ملاحظات هامة:

* نوصي الطلاب بتقديم البيانات بأنفسهم لضمان دقة المعلومات وسرعة الاستجابة.

* هذا النظام متاح لجميع طلاب المدارس الافتراضية في جميع المراحل التعليمية.