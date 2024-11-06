فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عملية "دهس" قرب ترمسعيا: إصابة إسرائيليين وإطلاق النار على المنفذ

رابط الدعم الفني للمدارس الافتراضية في فلسطين

"مصادرة حجاب الأسيرات".. قرار (إسرائيلي) يشعل غضبًا واسعًا عبر "الفضاء الرقميّ"

أين الضفَّة من نصرة غزَّة؟.. كيف يقرأ سياسيون معادلةَ التضامن؟

الشابة الخالدي.. تتجاوز الحرب والنزوح وتعيد الحياة لفتفوتة

ماذا يعني استهداف صواريخ حزب اللَّه مطار بن غوريون؟ خبير عسكريّ يوضِّح

السويد تحاكم متطرفا دنماركيا بسبب حرق نسخ قرآنية

وفدٌ صحفيّ مغربي يزور الكيان الصّهيوني ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين يُعلّق!

منسق أممي: مناطق شمال غزة لا تصلح للبشر والوضع "يتجاوز الخيال"

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزة تدخل يومها الـ 397 تواليًا

لـ "حل مشكلات الطلاب"..

رابط الدعم الفني للمدارس الافتراضية في فلسطين

06 نوفمبر 2024 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
...
الدعم الفني للمدارس الافتراضية في فلسطين | حل مشكلات الطلاب
غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نظام دعم فني جديد لمساعدة طلاب المدارس الافتراضية في حل جميع المشكلات التقنية التي قد يواجهونها.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل تجربة التعلم عن بعد عبر الإنترنت وحل المشكلات وتوفير بيئة تعليمية مستقرة.

كيف تستفيد من الدعم الفني؟

للاستفادة من هذا الدعم، يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى النظام وإدخال بياناته الشخصية بدقة، بما في ذلك رقم الهوية وتاريخ الميلاد. هذه البيانات ضرورية لتحديد المشكلة وتوفير الحل المناسب.

خطوات حل المشكلة:

 * الوصول إلى نظام الدعم الفني من خلال الرابط المخصص، اضغط هنا

 * ملء الاستمارة الإلكترونية بكل التفاصيل.

 * سيتولى فريق الدعم الفني المتخصص دراسة المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

ملاحظات هامة:

 * نوصي الطلاب بتقديم البيانات بأنفسهم لضمان دقة المعلومات وسرعة الاستجابة.

 * هذا النظام متاح لجميع طلاب المدارس الافتراضية في جميع المراحل التعليمية.

#قطاع غزة #غزة #التعليم العالي #وزارة التربية والتعليم #المدارس #الطلاب #الضفة الغربية #التعليم الافتراضي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة