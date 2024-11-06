ماذا يعني استهداف صواريخ حزب اللَّه مطار بن غوريون؟ خبير عسكريّ يوضِّح

وكالات/ فلسطين أون لاين

رجح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن يكون سقوط صاروخ في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يمثل "بداية استهداف مناطق إسرائيلية كانت ضمن الخطوط الحمراء".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صاروخ في مطار بن غوريون الدولي، وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط الصاروخ.

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط شظايا صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى دون وقوع إصابات.

وحسب العميد جوني، فقد كان مطار بن غوريون يعتبر خارج دائرة الاستهداف من قبل من يواجهون إسرائيل، واستهدافه اليوم بصاروخ دقيق يعكس "دخول الصراع في تحديات وتصعيد كبير خطير جدا".

وقال في تحليل للمشهد العسكري في لبنان إن استهداف مطار بن غوريون يؤكد أن الجهة التي أطلقت الصاروخ تملك مثل هذه الصواريخ الإستراتيجية الذكية، والتي تمتاز بدقة المدى ودقة إصابة الهدف.

وربط استهداف مطار بن غوريون بتاريخ مرور 40 يوما على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من طرف طائرات إسرائيلية في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما ربط العميد حسن جوني استهداف المطار الإسرائيلي بلحظة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وانتشاء المسؤولين الإسرائيليين بهذا الفوز.

واعتبر أن فشل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية في حماية مطار بن غوريون ليس جديدا، لأنها فشلت سابقا في حماية منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي استهدف بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله.

وعن تداعيات استهداف مطار بن غوريون، توقع العميد جوني أن يقوم الجيش الإسرائيلي بسلسلة استهدافات للجهة التي أطلقت الصاروخ، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن عن تبنيها العملية.

لكن حزب الله أعلن لاحقا أنه "قصف قاعدة تسرفين قرب مطار بن غوريون جنوب تل أبيب برشقة صواريخ نوعية"، والقاعدة مخصصة للتدريب العسكري، حسب ما كشف مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أنه بصدد "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، ولم يوضح الحزب تفاصيل هذه المرحلة، لكنه قال إن "مجريات وأحداث الأيام القادمة ستتحدث عنها".

قالت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، إن صاروخا أطلق من لبنان، سقط في أرضية اقلاع الطائرات في مطار بن غوريون قرب (تل أبيب).

ولم تكشف المصادر العبرية حتى إعداد الخبر عن حجم الخسائر المادية أو البشرية.

وقالت القناة العبرية 12 إنه جرى وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط الصاروخ.

وفي السياق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه منطقة شمال ووسط فلسطين المحتلة.

ودوت صفارات الإنذار موقع أنباء أولية العبري: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة رمات.

ونوهت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن طائرة تابعة لشركة العال متوجهة إلى باريس كانت تتجه للإقلاع من مطار بن غوريون أثناء سقوط الصاروخ.







المصدر : الجزيرة