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السويد تحاكم متطرفا دنماركيا بسبب حرق نسخ قرآنية

06 نوفمبر 2024 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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المتطرف الدنماركي

حكمت محكمة سويدية على ناشط سويدي دنماركي يميني متطرف بالسجن أربعة أشهر لإدانته بالحض على الكراهية العرقية خلال وقفتين احتجاجيتين أحرق خلالهما نسخة قرآنية.

وأدانت المحكمة سويدية ناشطا ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين، أثناء حرقه نسخا من القرآن الكريم، وهو السلوك الذي أثار أعمال شغب في البلاد عام 2022.

راسموس بالودان

وأصدرت محكمة منطقة مالمو حكما بسجن راسموس بالودان، وهو مواطن دنماركي سويدي ومؤسس حزب سياسي صغير، لمدة أربعة أشهر بتهمة التحريض ضد المسلمين.

ووجه إليه الادعاء في أغسطس / آب 2024 تهمة "التحريض ضد مجموعة عرقية" على خلفية احتجاج قام به في مدينة مالمو بجنوب البلاد في أبريل / نيسان 2022، وأقدم خلاله على تدنيس المصحف وحرقه مطلقا تصريحات مهينة للمسلمين.

كما وجه إليه التهمة ذاتها مرة ثانية في حادث آخر أدلى فيه بتصريحات مهينة للعرب والأفارقة. وجاء في رأي محكمة مالمو أن بالودان: "أبدى ازدراء للمسلمين وغيرهم خلال الاحتجاجين، وأن أفعاله لا يمكن تبريرها بأنها انتقاد للإسلام أو حملة سياسية".

وكان بالودان قد أشعل النار في نسخ من المصحف القرآني عدة مرات في أماكن عامة فضلا عن أنه في بعض المرات وضع لحم الخنزير عليه، مما تسبب في إثارة حنق المسلمين في السويد وخارجها.

المصدر / وكالات
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