وفدٌ صحفيّ مغربي يزور الكيان الصّهيوني ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين يُعلّق!

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عن غضبه البالغ لزيارة وفد صحفي مغربي هذه الأيام لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يواصل جرائم الإبادة بحق المدنيين والصحفيين الفلسطينيين منذ أكثر من عام، ضاربًا بعرض الحائط المواقف المعلنة للاتحاد العام للصحفيين العرب والنقابات الإعلامية العربية الرافضة للتطبيع.

وأكد المنتدى أن الوفد الصّحفي المغربي سجّل أسماء فريقه في سجل العار والخيانة لدماء أكثر من 183 صحفيًا فلسطينيًا اغتيلوا قصدًا بصواريخ وقذائف ورصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في أكبر جريمة بحق الصحفيين في التاريخ.

وأشار إلى أن الوفد الصحفي المغربي ذهب، مساء الإثنين، إلى زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، بتنظيم من مكتب الاتصال "الإسرائيلي" في المغرب.

ولفت إلى أنّ برنامج الزيارة تضمّن محطات ميدانية، من بينها زيارة معبر كرم أبو سالم، فضلاً عن موقع “رعيم”، في تماهي واضح مع الرواية "الإسرائيلية" على حساب دماء وأشلاء ومظلومية أبناء شعبنا.

وأدان المنتدى بأشد العبارات الزيارة المشبوهة للوفد المغربي، داعيًا إلى محاسبة أعضاء الوفد وتجريدهم من عضوية النقابة المهنية والاتحاد العام للصحفيين العرب المطالب باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة بحق مقترفي جريمة التطبيع في ظل حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وأكد المنتدى ثقته برفض الصحفيين المغاربة لهذه الزيارة المشؤومة، وأنهم سيلفظون أعضاء الوفد الذي يقدم خدمة مجانية لرواية الاحتلال الموغل في استباحة دماء الصحفيين الفلسطينيين.

