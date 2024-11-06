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بالفيديو والصور إصابة مباشرة لمطار بن غوريون بصاروخ أطلق من لبنان

06 نوفمبر 2024 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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إصابة مباشرة لمطار بن غوريون بصاروخ أطلق من لبنان

قالت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، إن صاروخا أطلق من لبنان، سقط في أرضية اقلاع الطائرات في مطار بن غوريون قرب (تل أبيب).

ولم تكشف المصادر العبرية حتى إعداد الخبر عن حجم الخسائر المادية أو البشرية.

وقالت القناة العبرية 12 إنه جرى وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط الصاروخ.

وفي السياق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه منطقة شمال ووسط فلسطين المحتلة.

ودوت صفارات الإنذار موقع أنباء أولية العبري: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة رمات.

ونوهت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن طائرة تابعة لشركة العال متوجهة إلى باريس كانت تتجه للإقلاع من مطار بن غوريون أثناء سقوط الصاروخ.

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المصدر / فلسطين أون لاين 
#حزب الله #صاروخ #مطار بن غوريون

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