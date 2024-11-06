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عشرات المستوطنين يقْتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

06 نوفمبر 2024 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك ، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 73 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

وتشدّد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتفرض قيودًا على المصلين المسلمين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه. 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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