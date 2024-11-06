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بيان: 11600 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ طوفان الأقصى

06 نوفمبر 2024 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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11600 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ طوفان الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 ألف و600 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنه منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن من بين المعتقلين سيدة، وجريح، بالإضافة إلى أسرى سابقين، منهم أسير من الخليل أفرج عنه الاحتلال قبل يومين.

عمليات الاعتقال

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، نابلس، رام الله، طولكرم، والقدس.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الماضية، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في بلدتي مادما وبورين في محافظة نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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