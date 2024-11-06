أول المهنئين.. نتنياهو يتملق بحرارة لترامب ويهنئه بالفوز

غرد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مهنئا دونالند ترامب بالنتائج الأولية المشيرة لفوزه في الانتخابات الأمريكية.

وكتب على تويتر:"عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ! إن عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا وتعزز التحالف العظيم بين (إسرائيل) وأمريكا.

وقد جاء تعليق نتنياهو قبل الإعلان الرسمي للنتائج، وكان أول المهنئين بعودة ترامب إلى البيت الأبيض.

فوز غير مسبوق

وفي خطاب ألقاه من مقر حملته في فلوريدا، وصف ترامب هذا الإنجاز بأنه "فوز سياسي غير مسبوق"، مشيدا بالدعم الشعبي الكبير الذي أظهره الأمريكيون خلال عملية التصويت.

وأعلن ترامب أن حملته حققت نحو 315 مقعدا في المجمع الانتخابي، مما يضمن له ولاية جديدة، وأكد كذلك استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، واصفا هذا النصر بأنه "تاريخي".

وأضاف قائلا: "الشعب الأمريكي منحني ولاية ثانية، وأعدهم بالعمل على تحقيق تطلعاتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين