لأول مرة.. اشتباك مسلح كوري أوكراني في كورسك الروسية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكي وأوكراني، أن قوات من كوريا الشمالية خاضت اشتباكات ضد قوات أوكرانية تقاتل في منطقة كورسك الروسية.

وقال المسؤول الأوكراني للصحيفة إن الاشتباك كان محدوداً، ورجح أنه كان يهدف إلى استكشاف الخطوط الأوكرانية بحثاً عن نقاط ضعف.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن القوات الكورية الشمالية قاتلت جنباً إلى جنب مع لواء روسي.

وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع وثلاثة من حلفائها الرئيسيين قالوا أمس الثلاثاء إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء نشر قوات كورية شمالية في روسيا واحتمال الاستعانة بها في الحرب ضد أوكرانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين