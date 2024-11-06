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البتكوين يسجّل رقمًا قياسيًّا يفوق 75 ألف دولار مع تقدّم ترامب

06 نوفمبر 2024 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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البتكوين يسجّل رقمًا قياسيًّا يفوق 75 ألف دولار مع تقدّم ترامب

تجاوز سعر العملة الرقميّة الأشهر في العالم، بتكوين، قمّتها التاريخيّة السابقة، ووصلت إلى 75 ألف دولار، مع اقتراب المرشّح الجمهوريّ ترامب من حسم الانتخابات الأميركيّة لصالحه، على حساب مرشّحة الحزب الديمقراطيّ، كاملا هاريس.

وينظر إلى ترامب على أنّه داعم للعملات الرقميّة.

وحقّقت عملة بتكوين، والتي تحتفظ بمكانتها كأكبر أصل إلكترونيّ من حيث القيمة السوقيّة، حيث ارتفعت نحو 8%، ليصل سعرها إلى 75 ألف دولار أميركيّ.

وتفوّق سعر العملة على القمّة السابقة التي حقّقتها في آذار/ مارس الماضي، حيث وصلت إلى 73 ألف دولار أميركيّ.

وبعد هذه القمّة التي حقّقتها عملة بتكوين، تراجعت إلى 73.923 دولاراً، كما شهدت العملات البديلة ارتفاعات وصلت إلى 15%، كما واصلت عملة إيثيريوم الارتفاع إلى 6%.

جدير بالذكر أنّ ترامب يعتبر من كبار مشجّعي العملات الرقميّة وتقنينها، إذ تعهّد بجعل البلاد عاصمة للعملات الرقميّة، من خلال فرض تشريعات تنظيميّة.

وصعد مؤشّر الدولار الأميركيّ في التعاملات المبكّرة، اليوم الأربعاء، إلى قمّة 4 شهور، مع ظهور مؤشّرات حول تقدّم المرشّح الجمهوريّ في الانتخابات الأميركيّة دونالد ترامب.

المصدر / وكالات
#الدولار #ترامب #البتكوين

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