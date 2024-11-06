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الدولار عند قمَّة 4 شهور مع تقدُّم ترامب في الانتخابات الأمريكية

06 نوفمبر 2024 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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صعد مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إلى قمة 4 شهور، مع ظهور مؤشرات حول تقدم المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب.

وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أنّ مؤشر الدولار الأمريكي صعد أمام سلة من ست عملات بنسبة 1.74 بالمئة إلى 105.2 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز الماضي.

وفي المقابل، تراجعت أسعار عقود الذهب الفورية بفعل صعود الدولار، وهبطت الأونصة بنسبة 1.22 بالمئة إلى 2711 دولارا

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المستمرة، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ230 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 209 أصوات لمنافسته الديموقراطية كمالا هاريس.

ويعني صعود الدولار، زيادة في الطلب عليه، كملاذ آمن من المخاطر التي قد تنتج عن فوز المرشح الجمهوري، الذي تعهد بفرض تعريفات جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#دونالد ترامب #الحرب على غزة #الانتخابات الأمريكية النتائج الأولية #طوفان الأقصى #مؤشر الدولار

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