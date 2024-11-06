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230 صوتًا بالمجمع الانتخابي لترامب و209 لهاريس

06 نوفمبر 2024 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت الثلاثاء، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ230 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 209 أصوات لمنافسته الديموقراطية كمالا هاريس، بحسب إعلام أمريكي.

جاء ذلك إثر فوز ترامب بأصوات في 24 ولاية هي تكساس (حصتها 40 صوتا بالمجمع الانتخابي) وفلوريدا (30 صوتا) وأوهايو (17) وكارولينا الشمالية (16) وإنديانا (11) وتينيسي (11) وميزوري (10) وألاباما (9) وكارولاينا الجنوبية (9) وكنتاكي (8) ولوزيانا (8).

إضافة إلى أوكلاهوما (7) وميسيسيبي (6) وأركنساس (6) ويوتا (6) وكانساس (6)، وأيوا (6)، وفرجينيا الغربية (4)، ومونتانا (4) وأيداهو (4) وداكوتا الشمالية (3) وداكوتا الجنوبية (3) ووايومنغ (3) ونبراسكا (3 من أصل 5)، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وإجمالا، يبلغ إجمالي أصوات هذه الولايات في المجمع الانتخابي 230 صوتا.

فيما فازت هاريس بأصوات في 17 ولاية هي كاليفورنيا (54 صوتا) ونيويورك (28) وإلينوي (19) ونيوجيرسي (14) وفيرجينيا (13) وواشنطن (12) وماساتشوستس (11) وماريلاند (10) وكولورادو (10) وكونيتيكت (7) وأوريجون (8) ونيو مكسيكو (5) ورود آيلاند (4) وهاواي (4) وفيرمونت (3) وديلاوير (3) ومين (1 من أصل 4)، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا (3)، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وإجمالا، يبلغ إجمالي أصوات هذه المقاطعة والولايات في المجمع الانتخابي 209.

ولا توجد أي مفاجآت في النتائج حتى الآن؛ فنفس الولايات فاز بها المرشحان الجمهوري والديموقراطي بانتخابات عام 2020.

ومن ضمن الولايات السبع المتأرجحة الذي يعد الفوز بها مؤثرا في حسم نتيجة السابق، فاز ترامب بولاية كارولاينا الشمالية كما فعل في عام 2020. لكن لا تزال هناك 6 ولايات متأرجحة مؤثرة لم يتم حسمها وهي: أريزونا وجورجيا وميشيغان ويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا.

وتُجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر؛ فهناك "المجمع الانتخابي" الذي يضم 538 صوتا.

ولكل ولاية عدد محدد من أصوات المجمع الانتخابي يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من الأصوات.

ويُستثنى من ذلك ولايتي نبراسكا ومين، فهما الوحيدتان اللتان لهما نظام خاص يسمح بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي على المرشحين بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات المجمع الانتخابي، أي 270 صوتا.

ووفقا للنتائج حتى الآن، يحتاج ترامب إلى 40 صوتا للفوز، بينما تحتاج هاريس إلى 61 صوتا لحسم السباق.

المصدر / الأناضول
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