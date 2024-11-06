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المُقاومة العراقيّة تضربُ هدفين "حيويين" في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

06 نوفمبر 2024 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأربعاء، عن تنفيذها هجومين بطائرات بدون طيار على أهداف "إسرائيلية" حيوية.

وقالت المقاومة العراقية في بلاغ عسكري، إنّها استهدفت هدفين حيويين أحدهما في جنوب الأراضي المحتلة والآخر في حيفا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأشارت إلى أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وأمس الأربعاء، أعلنتْ المقاومة العراقية ، أنّها هاجمت هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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