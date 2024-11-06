لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 3 آلاف و13 شهيدًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 45 على التّوالي عدوانه الواسع على لبنان، مخلفًا آلاف الشّهداء والجرحى في عدة مناطق مختلفة في الجنوب وبيروت والضّاحية الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على لبنان إلى 3 آلاف و13 شهيدًا و13 ألفا و553 جريحا، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال ارتكب مجزرةً دامية في بلدة برجا في محافظة جبل لبنان، ما أدى لارتقاء 20 شهيدًا وإصابة أكثر من 14 آخرين.

وارتقى 3 شهداء في غارة شنها الاحتلال على بلدة حورتعلا في البقاع، فيما وصالت طائرات الاحتلال قصفها على بلدة حوش الرافقة في البقاع شرقي لبنان، وبلدة طيردبا جنوب البلاد.

وقصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، مركبة في بلدة طليا في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات استهدفت بلدات خربة سلم، وشقرا، ومحيط بلدتي البازورية وعيتيت، وجويا، ومارون الراس جنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات