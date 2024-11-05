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في ظلِّ حرب الإبادة.. فدائيُّ الشَّاطئيَّة بغزَّة مهدَّد بالغياب عن تصفيات كأس العالم

05 نوفمبر 2024 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
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في ظلِّ حرب الإبادة.. فدائيُّ الشَّاطئيَّة بغزَّة مهدَّد بالغياب عن تصفيات كأس العالم
غزة/ مؤمن الكحلوت:

 بات المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مهددًا بالغياب عن الاستحقاقات الدولية القادمة الهامة، لعل أبرزها التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025.

ومن المقرر أن تقام التصفيات في الفترة من 20 حتى 30 مارس المقبل، في جزر سيشيل بحلول شهر مايو 2025 في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

واعتاد اتحاد كرة القدم على اختيار أفراد المنتخب بأكمله من قطاع غزة، ليمثل فلسطين في البطولات العربية والقارية، لكن الحرب المتواصلة ستكون عائقًا أمام المنتخب الغزيّ عن خوض التصفيات، بسبب الظروف الأمنية الراهنة.

 ودمر الاحتلال كافة المرافق الرياضية الخاصة بلعبة الكرة الشاطئية من بينها ملاعب نادي نماء والجامعة الاسلامية والشرطة على شاطئ بحر غزة.

وحقق المنتخب الوطني للكرة الشاطئية انجازات عديدة على الصعيدين العربي والآسيوي، أبرزها الميدالية البرونزية في الصين عام 2012، والمركز الثالث في بطولة غرب آسيا 2013، والمركز الرابع في بطولة كأس العرب 2022.

#غزة #رياضة #حرب الإبادة

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