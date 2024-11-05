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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز بخانيونس والوسطى لـ 7-8 نوفمبر

05 نوفمبر 2024 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز بخانيونس والوسطى لـ 7-8 نوفمبر 
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظتي خانيونس والوسطى.  

 وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظتي خانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة. 

هل اسمك ضمن القائمة؟ 

الخطوات للتحقق: 
 * زيارة الروابط التالية: 

 * كشف خانيونس لأيام 7-8 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا 

 * كشف الوسطى لأيام 7-8 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا 

 * التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف. 

 * تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية: [https://e-gaza.com/login]

#غزة #خانيونس #مستفيدي الغاز

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