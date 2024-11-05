كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز بخانيونس والوسطى لـ 7-8 نوفمبر 

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظتي خانيونس والوسطى.

وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظتي خانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

* زيارة الروابط التالية:

* كشف خانيونس لأيام 7-8 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف الوسطى لأيام 7-8 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

* تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية: [https://e-gaza.com/login]