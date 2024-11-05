كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز بخانيونس والوسطى لـ 7-8 نوفمبر 

غزة/ فلسطين أون لاين
أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظتي خانيونس والوسطى.
وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظتي خانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة.
هل اسمك ضمن القائمة؟
الخطوات للتحقق:
* زيارة الروابط التالية:
* كشف خانيونس لأيام 7-8 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
* كشف الوسطى لأيام 7-8 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.
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